La grande architettura a Favara, gli spettacoli alla Valle e l'arte: ecco il week end

Tutto pronto per un nuovo week end nell’Agrigentino. Musica, teatro, mostre ma anche architettura in grande stile. La rigenerazione urbana di Favara, gli spettacoli a cielo aperto e tanto altro: ecco il programma del fine settimana.

Si chiama “L’uomo dal fiore in bocca” ed è uno spettacolo che è pronto a debuttare al teatro Valle dei Templi di Agrigento. In scena l’attore agrigentino Claudio Vasile, con la partecipazione di Susy Indelicato e Pippo Alvaro. La direzione coreografica è affidata a Giusy Liberto. Lo spettacolo, dunque, andrà in scena ai piedi del tempio di Giunone.

Il sole stavolta calerà dietro i templi della Valle, lì dove lo spettacolo è nato ed è cresciuto negli anni scorsi. Non poteva che partire da Agrigento il tour di “Al Passo coi Templi – Il risveglio degli Dei” di Marco Savatteri, presentato in anteprima assoluta all’alba, lo scorso 19 agosto, al Teatro Antico di Taormina per il cartellone “Taormina Arte”. Dopo il successo di pubblico e critica, lo spettacolo si prepara infatti ad un entusiasmante tour sostenuto dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana che lo farà approdare in location inedite e siti archeologici di varie parti dell’Isola, iniziando proprio dalla Valle dei Templi il prossimo 19 settembre.

Il presidente della Camera, Roberto Fico, parteciperà sabato 19 settembre alle 11 nei locali dell'aula magna del tribunale di Agrigento, ad una tavola rotonda con il cardinale Francesco Montenegro e con i magistrati Luigi Patronaggio e Nino Di Matteo. L'incontro avrà come oggetto il tema dello stato della magistratura e delle contrasto alla mafia a 30 dalla uccisione del Giudice Rosario Livatino.

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, nell’ambito di un progetto studio sulla promozione e valorizzazione del patrimonio agroalimentare del territorio della Valle dei Templi, in collaborazione con la Coop. Soc. Temenos, realizza eventi tematici legati al settore enogastronomico locale, che si svolgeranno a partire da venerdì 11 settembre presso la splendida location di Casa Barbadoro posta nell’area sottostante il Tempio della Concordia.

A Favara si chiude ”SI” South Italy Architecture Festival un evento di grande importanza internazionale che vede al centro Farm Cultural Park.

Giornata conclusiva oggi a Favara di "SI" South Italy Architecture Festival - progetto vincitore del bando “Festival dell’Architettura”, promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che sotto la direzione di Farm cultural Park ha visto Favara per tre settimane protagonista di incontri, convegni, mostre, sul tema dell'architettura sostenibile, lo sviluppo e la rigenerazione urbana.

Sabato 19 settembre alle ore 21 si esibirà alla Torre di Carlo V, il musicista Tom Sinatra. Lo spettacolo organizzato con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle ha come titolo: “Tra le corde e l’anima”. In base al rispetto delle normative sulla pandemia da Coronavirus i posti saranno ad esaurimento.

II19 settembre, alla fondazione Leonardo Sciascia a Racalmuto verrà inaugurata la mostra "Leonardo Sciascia e la fotografia". Una serie di fotografie inedite, scattate al principio degli anni Cinquanta del secolo scorso, dal grande scrittore siciliano Leonardo Sciascia.

Sarà presentato venerdi 2 ottobre prossimo alle ore 17.30 presso il giardino del Bar Milano di piazzale Vittorio Emanuele, il volume " Le stagioni dell'Akragas" di Enzo Nocera, edito dal Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani. Alla presentazione del book oltre all'autore interverranno l'avvocato Gaetano Leonardi e il segretario nazionale del Sagi, Nino Randisi, che ha editato il volume.