"La vita dei cortili e il castello di Agrigento", passeggiata nel centro storico

Visibili o segreti, recuperati o in degrado, orgogliosi o impauriti, i cortili di Girgenti sono i luoghi della socialità perduta. Il loro racconto, affidato alle parole di Beniamino Biondi, comincia dalla triste storia dell’ex tracomatosario, in un dedalo di vie che ci permetterà di riassaporare l’urbanistica del centro storico, incontrando alcuni dei tanti cortili che costellano il percorso. Conosceremo insieme la loro storia, che è soprattutto storia collettiva, le funzioni svolte nel tempo, il successivo abbandono, e i possibili usi ai giorni nostri. Attraverseremo buona parte del centro storico, costeggiando i suoi tesori e le sue macerie, fino alla sommità del colle con una visita inedita ai resti del Castello di Kerkent: un belvedere straordinario con vista sui tetti della città, sulla Rupe Atenea e sui resti ben visibili della fiancata della Chiesa dell’Itria. Ci troveremo sospesi in una dimensione immaginifica e senza tempo.

A circa metà percorso ci fermeremo per una sosta in un cortile del centro storico nei pressi del Duomo, dove sarà offerta la degustazione.

