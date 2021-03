Il Covid 19 non ferma il Mandorlo, via all'accensione del tripode: cambia la modalità

Sabato sera alle 19.30, a Naro, l'accensione del tripode.I l sindaco di Naro Maria Grazia Brandara e il sindaco di Agrigento Franco Miccichè accenderanno il tripode della Sagra del Mandorlo in Fiore 2021.

L'evento sarà trasmesso in diretta. "Quest'anno il Mandorlo in Fiore torna e lo fa quasi del tutto virtualmente. Una festa antica che sa adattarsi a tutte le condizioni temporali e che ci lascia senza fiato. Insieme al Sindaco di Agrigento accenderemo la fiamma sul tripode per questa edizione 2021 un po' sottotono".