“Coppia aperta, anzi spalancata”: il teatro della Posta Vecchia riapre il sipario

S’intitola “Coppia aperta, anzi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame in programma sabato 1 e domenica 2 aprile al teatro della Posta Vecchia di Agrigento nella salita Giambertoni di via Atenea.

Come sempre con la direzione artistica di Giovanni Moscato, andrà in scena una pièce allestita da “Open Space Theater”. Protagonisti Ilaria Bordenca e Paolo Di Noto con la regia di Camillo Mascolino. Impianto scenico a cura di Donatella Giannettino. Lo spettacolo del sabato andrà in scena alle 21, quello della domenica alle 18.

Amori paralleli, tradimento consensuale, amore libero e privo di possesso, diritto e desiderio sessuale, cessazione della gelosia, sono tutte parole diffusesi dal 1968 in poi. Da quel momento c’è stata la voglia di rompere gli schemi e sperimentare la propria libertà: ci sono i figli dei fiori, pacifici e inneggianti alla pace, all’amore e alla libertà, desiderosi di sperimentare condivisione, introspezione e leggerezza. Una scelta di vivere nella coppia fuori dagli schemi, dalla gelosia e dagli abbandoni. Ilaria Bordenca interpreta la protagonista Antonia in coppia con Paolo Di Noto, il marito “coppio aperto” con la regia di Camillo Mascolino, che ne cura la messa in scena.

La commedia, scritta da Dario Fo e Franca Rame, che ha come tema non tanto una storia di corna, quanto la disparità tra uomo e donna nell’affrontarne crescita e vincolo, ebbe un gran successo negli anni Ottanta. Si ride, e anche molto, a teatro. Un riso che dovrebbe essere amaro, eppure si ride. Il tono ilare della commedia, rimane attuale nel tema che affronta, nei riferimenti attuali e in alcuni comportamenti familiari, con possibili conseguenze che evocano fatti di cronaca nera diventati, purtroppo, una costante al giorno d’oggi.

Ingresso 10 euro. Informazioni e prenotazioni al 368 3175996.