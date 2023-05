"No alla violenza e al razzismo nello sport", la coppa europea di Calcio arriva a Bivona

La Coppa d'Europa, vinta dalla nazionale italiana di calcio a Wembley nell'anno 2021, dopo Agrigento arriva a Bivona.

L'appuntamento per tutti gli amanti del calcio e non solo è venerdì 26 maggio presso la palestra dell’istituto alberghiero "Luigi Pirandello" (dalle ore 10,30 alle ore 13,00) e poi nell’aula consiliare del Comune di Bivona, in via Roma (dalle 16 alle 21).

Il programma della manifestazione, che si articolerà per tutta la giornata di venerdì 26 maggio, prevede dalle ore 10,30 in poi l'incontro-dibattito con gli studenti dell’IC "Manzoni" e dell‘Iiss "Luigi Pirandello", presso la palestra dell’istituto alberghiero, sul tema “No alla violenza e al razzismo nello sport”, coordinato dai giornalisti Miriam Di Rosa e Maurizio Fallea e con la partecipazione e le testimonianze di prestigiosi ospiti del mondo dello sport.

Completa la manifestazione una mostra di disegni realizzati dagli studenti dell’istituto comprensivo proprio sul tema del "no" al razzismo e alla violenza nello sport.