Azzurro food, via il cooking show di Gianluca Interrante: il programma

A New Experience, è la nuova edizione della manifestazione che celebra il pesce azzurro, la promozione delle eccellenze dei prodotti del mare e la enogastronomia mediterranea. Organizzata dalle società Futuris e Record Eventi e dalla Pro Loco Sciacca Terme, Azzurro Food giunge quest’anno alla sua settima edizione e si presenta con una nuova veste, pronta a prendere vita all’interno di una nuova location.

Dall’11 al 13 settembre, nell’atrio inferiore del Palazzo dei Gesuiti di Sciacca, andranno in scena talk show, cooking show e degustazioni che, nel totale rispetto delle norme anti covid-19, regaleranno al pubblico il meglio dell’esperienza che in questi anni Azzurro Food ha sempre saputo offrire. L’organizzazione di Azzurro Food annuncia oggi uno degli ospiti che sarà presente nella prossima edizione.

Sabato 12 settembre, a partire dalle 21, il palco del festival accoglierà Gianluca Interrante chef originario di Sciacca dalla grande passione per il cibo siciliano e la cultura gastronomica sicula. Gianluca Interrante, dopo una lunghissima esperienza in alcune delle migliori cucine internazionali, lavora oggi come consulente gastronomico e punta a promuovere la cultura culinaria siciliana all’estero con la sua accademia di cucina. Gianluca Interrante, ai fornelli della cucina di Azzurro Food, preparerà il suo “Cous Cous di Pesce” raccontando in maniera completa tutte le fasi della realizzazione.