Università, imprenditorialità e mondo del lavoro: convegno al Polo universitario

Giovedì 5 maggio alle 10 il Polo universitario di Agrigento, a Villa Genuardi, ospiterà un convegno di Assoimpresa e Invitalia per parlare di opportunità per gli studenti.

“E’ un’iniziativa molto importante - dice Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo universitario di Agrigento - che proietta i nostri studenti fuori dal mondo universitario, che li ha formati e fatti crescere, indirizzandoli verso quello professionale. Un esercizio di imprenditorialità per mettere a punto le idee. I nostri studenti saranno chiamati a trasformare il sapere in progetti concreti. A margine del convegno, infatti, le migliori idee progettuali saranno inoltrate da Assoimpresa ai consulenti di Invitalia che daranno un primo feedback positivo o negativo in merito. E gli elaborati migliori potranno anche avere un seguito”.

“Presenteremo - dice Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa - tutte le misure per lo sviluppo delle imprese. Sarà una giornata di idee e discussioni importanti per il periodo che stiamo attraversando con i massimi esperti della nostra associazione e di Invitalia. Presenteremo delle misure decisamente interessanti per lo sviluppo delle imprese”.

Dopo i saluti istituzionali, Giuseppe Glorioso e Massimo Calzoni di Invitalia illustreranno ai partecipanti le misure “Resto Al Sud”, “Smart&Start” e inoltre esporranno anche cenni sulle misure dell’imprenditorialità femminile, occasioni sicuramente importanti per tutti coloro che vogliono fare impresa e approfittare delle agevolazioni fiscali in vigore. Ci sarà anche la possibilità di prenotare una “One to one” (dalle 15 alle 18) con i relatori del convegno per presentare un’idea progettuale o avere consigli e informazioni sulle misure citate.