"Sono la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”: convegno del Rinnovamento dello Spirito

Il rinnovamento nello Spirito dell’Arcidiocesi di Agrigento si ritroverà domani in cattedrale per un convegno diocesano che vedrà la partecipazione di circa 900 aderenti in rappresentanza dei 30 gruppi provenienti dall’intera Diocesi, sul tema “Ecco sono la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” Lc. 1,38 e “Per questo io piego le mie ginocchia davanti il Padre”Ef. 3,14.

Il programma prevede a partire dalle 9,30 dopo un momento di accoglienza la preghiera comunitaria carismatica, seguirà l’insegnamento che sarà tenuto da don Pasqualino Di Dio Missionario della Misericordia e membro del servizio nazionale di comunione Charis, la mattinata si chiuderà con un’adorazione comunitaria nell’esperienza del roveto ardente. Dopo la pausa per il pranzo si riprenderà con una lode corale seguirà la presentazione e la preghiera sui nuovi pastorali di servizio organi collegiali posti a guida dei gruppi della diocesi. Alle 17, il rinnovamento nello Spirito avrà la gioia di avere la presenza dell'arcivescovo Alessandro Damiano che presiederà la liturgia eucaristica.