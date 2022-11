Biblioteca Lucchesiana, si parla di “Metaverso” con il convegno sui nuovi processi educativi

Un convegno in cui si parlerà del tanto chiacchierato “Metaverso” si svolgerà venerdì 18 novembre alle 18 alla biblioteca Lucchesiana di Agrigento. Il tema, più in generale, riguarda i nuovi processi educativi e la nuova “genitorialità”.

Protagonisti 3 esperti del settore: il sociologo Francesco Pira, la pedagogista Lorena Galesi e la psicologa Arianna Tornambè. Modererà il giornalista Alan David Scifo.

L’evento è organizzato dalla delegazione Sicilia occidentale del Sacro militare Ordine Costantiniano. Un confronto su la vita reale e la vita virtuale. I nuovi codici e nuovi linguaggi della comunicazione in famiglia: questo il focus su cui si concentreranno i relatori.

Si tratta di un momento importante di riflessione sul momento di grave emergenza educativa e sul rapporto delicatissimo tra i nostri figli e le nuove tecnologie. I 3 esperti porteranno le loro esperienze professionali da diversi osservatori: sociologico, pedagogico e psicologico. Esperienze di ricerca e di terapia in un momento in cui scuola e famiglia non riescono più a dialogare e i pre-adolescenti e gli adolescenti esprimono tutte le loro fragilità. La vita virtuale e i social rappresentano un comodo rifugio per evitare la vita reale.