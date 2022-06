“La lotta al fenomeno mafioso”: convegno di “Immagina” all’ex collegio dei Filippini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione della pubblicazione della relazione semestrale della DIA, “Immagina” APS” ha organizzato un convegno tematico in programma lunedì 13 giugno alle 17.30 nella sala matrimoni dell’ex Collegio dei Filippini di Agrigento.

Il titolo del dibattito, patrocinato dal Comune, è “La lotta al fenomeno mafioso nella provincia di Agrigento. Analisi, strumenti, proposte di istituzioni e società civile”.

L’ultima relazione della DIA rappresenta uno strumento essenziale per la comprensione di cosa nostra, della sua evoluzione e radicamento nel territorio. Seguirà un confronto tra rappresentanti di istituzioni, società civile e pubblico sulle modalità per contrastare la criminalità organizzata, al fine di tracciare le linee guida per una lotta congiunta che unisca cittadini, forze dell’Ordine e mondo delle associazioni.

Interverranno Michele Sodano, parlamentare alla Camera dei deputati e presidente di ”Immagina APS” per l’apertura dei lavori; il vice questore Roberto Cilona, capo della Direzione investigativa antimafia di Agrigento, per illustrare la relazione della DIA e fornire un’analisi del fenomeno mafioso nella provincia e l’avvocato Antonio Catania, presidente dell’associazione ”A testa alta”, a proposito di ruoli e responsabilità della società civile, anticorruzione dal basso e monitoraggio dei beni confiscati in provincia di Agrigento.