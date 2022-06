Viaggio tra due mondi, convegno della Fidapa al consorzio universitario

Viaggio tra due mondi. Questo il titolo del convegno del distretto Sicilia Fedederazione italiana donne, arti, professioni e affari organizzato per il 16 giugno alle 9,30 nell’aula magna "Luca Crescente" del consorzio universitario Empedocle di Agrigento con il patrocinio dello stesso consorzio, del polo universitario territoriale di Agrigento, della Confcommercio e della Confartigianato e di 14 comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta.

All’insegna del motto lanciato dalla presidente nazionale Fiammetta Perrone (#NOI PROTAGONISTE DEL FUTURO) nasce un progetto condiviso da undici sezioni delle province di Agrigento e Caltanissetta, un convegno del Distretto sicilia Fidapa BPW Italy - presieduto da Carmela lo Bue.

Il convegno, centrato sull’argomento Metaverso, aderisce come trattazione al tema internazionale per il biennio 2021-2023, "New actions through cooperation" (Nuove azioni attraverso la cooperazione), tema a cura della past president nazionale Cettina Oliveri, della vicepresidente internazionale Giuseppina Seidita, della past president del distretto Sicilia Maria Ciancitto e delle past president di sezione.

Carmelina Guarneri, presidente della sezione Fidapa di Agrigento, darà i saluti di benvenuto ai presenti. Modererà la giornalista Emilia Di Piazza, presidente della sezione Fidapa di Mussomeli.