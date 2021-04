"Raccontami l’autismo anche in Dad", l'istituto Guarino non si ferma: via al programma

L'istituto comprensivo “G. Guarino” di Favara non si ferma. Insieme allo sportello dell'autismo per la Provincia di Agrigento verrà celebrata anche quest’anno la giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo con un’intera settimana. L'evento si terrà a partire dal 7 al 14 aprile. Le giornate saranno dedicate alla settima edizione del concorso nazionale “Raccontami l’autismo anche in Dad”.

"La nostra scuola - afferma il dirigente Scolastico Gabriella Bruccoleri - sia pure con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, ricorderà l’impegno di ciascuno per l’inclusione e soprattutto gli alunni affetti da sindrome dello spettro autistico. Tutti insieme, distanti ma uniti, testimonieremo vicinanza, solidarietà attiva e corresponsabilità educative verso chi soffre, richiamando l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie".