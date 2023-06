Dal diabete all’obesità passando per la sessualità: esperti a confronto per il congresso sulle malattie endocrine

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per la quinta edizione del congresso sulle malattie endocrine che si terrà ad Agrigento venerdì 9 e sabato 10 giugno: si confronteranno endocrinologi, chirurghi e metabolisti giunti da varie parti d’Italia.

Responsabili scientifici del congresso, avente come tema “Le endocrinopatie: aspetti fisiopatologici, clinici e terapia”, sono gli specialisti Leonardo Russo, Filippo Montalto e Giovanni Galluzzo.

I lavori, voluti dall’AMDEA (Associazione Medici Diabetologi Endocrinologi Agrigentini), inizieranno alle 8,30 di venerdì 9 giugno all’Hotel della Valle in via Ugo La Malfa, per concludersi alle 14 del giorno successivo.

Parteciperanno numerosi rappresentanti delle società scientifiche di riferimento delle malattie metaboliche in Italia: SIMDO, AME, AMD e SIAMS. Ad aprire i lavori il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e il presidente dell’Ordine dei medici di Agrigento Santo Pitruzzella.

“Sono quattro – annunciano i responsabili scientifici – le principali sessioni del congresso: il diabete, con tutto ciò che riguarda gli aspetti terapeutici e tecnologici applicati a terapia e monitoraggio della stessa; l’obesità, con aspetti relativi a terapia medica e chirurgica; le patologie della tiroide, con riferimento alle problematiche autoimmuni in gravidanza ed alla malattia nodulare tiroidea anche con risvolto maligno; le malattie andrologiche, con un confronto sull’importante scenario relativo a sessualità e fertilità, notevolmente impattanti sulla qualità della vita dei nostri pazienti”.

Nel corso del congresso sono previste anche discussioni in plenaria con esperti di livello nazionale e la partecipazione attiva di 3 pazienti con diabete tipo 1 in trattamento e monitoraggio con tecnologie avanzate. L’evento è rivolto a medici di tutte le discipline, a farmacisti, biologi, infermieri e dietisti. Ai partecipanti saranno assegnati 9,8 crediti formativi.