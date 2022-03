“Nuove tecnologie e nuova genitorialità“: conferenza del sociologo Francesco Pira a Ribera

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

“Nuove tecnologie e nuova genitorialità: comprendere i rischi, cogliere le opportunità” sarà il tema della conferenza in programma venerdì 11 marzo alle 18,30 nel "Salone del Bambino" a Ribera. Si tratta del secondo incontro organizzato dalla Comunità MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) di Ribera.

Protagonista il professore Francesco Pira, associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e delegato del rettore alla comunicazione dell’Università di Messina. L’incontro rientra nel ciclo di seminari intitolato “Genitori, figli, social, disagio…Parliamone” per essere genitori migliori nel terzo millennio. Le prossime 3 conferenze si svolgeranno il 29 marzo su dipendenza da sostanze chimiche, ad aprile su bullismo e cyberbullismo e amaggio su rapporti genitori figli.

La relazione di Francesco Pira, autore del saggio “Figli delle App” e coordinatore didattico del master in esperto della comunicazione digitale presso l’ateneo peloritano, proverà a spiegare quanto il livello di incomunicabilità tra genitori e figli si stia alzando, tanto da utilizzare le tecnologie per cercare un contatto nell’era del "Metaverso".