Infarto miocardico e morte improvvisa: incontro formativo promosso da Anap e Confartigianato

Nel contesto delle iniziative dell’Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati, e di Confartigianato persone, la sezione provinciale ha organizzato per giovedì 8 giugno, alle ore 17,00 presso la Sala Convegni di Confartigianato in via XXV Aprile 174 ad Agrigento un incontro medico sul tema: “Infarto miocardico e morte improvvisa”.

A relazionare saranno gli specialisti del Reparto di Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, a partire dal primario Giuseppe Caramanno e dal dirigente medico di Cardiologia Interventistica, Gerlando Pilato.

L’incontro servirà per chiarire molti aspetti dell’infarto miocardico, che rappresenta una delle più importanti sfide della cardiologia moderna. Nell’arco di pochi minuti infatti si decide il destino di un paziente. Se non trattato in tempo, l’infarto può portare all’arresto cardiaco o, in caso di sopravvivenza, a danni irreversibili al muscolo cardiaco tali da influenzare la prognosi e la qualità della vita.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.