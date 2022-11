Concorso “Storie di alternanza”: al museo archeologico Griffo la premiazione delle scuole

Venerdì 11 novembre alle 10, presso la sala Fazello del museo archeologico regionale "Pietro Griffo", è in programma la premiazione del concorso "Storie di Alternanza" promosso dalla Camera di commercio di Agrigento.

Il programma

Presentazione e saluti del commissario straordinario della Camera di commercio Giuseppe Termine, del segretario generale della Camera di commercio Gianfranco Latino, del responsabile territoriale dei percorsi trascersali per l’orientamento Paola Russo

e dei referenti del premio Patrizia Pennino e Carmelo Consiglio.

Proiezione e breve illustrazione dei progetti premiati.

Ore 10,30: “Teatralmente 2022 – Spettacolo unico”, primo premio ex aequo categoria licei all’istituto “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa, indirizzo scientifico e scienze umane.

Tutor interni: Luisa Vinci, Maria Assunta Sammartino. Tutor esterno: Angela Tricoli.

Ore 10,45: “Giardino della Kolymbetra: Nel cuore della Valle... i sapori, i profumi, i colori”, primo premio ex aequo categoria licei

all’istituto “Odierna” di Palma di Montechiaro, indirizzo scientifico e scienze applicate. Tutor interno: Giulia Maria D’Amico. Tutor esterno: Maria Ala.

Ore 11: “Electronautics and Grimaldi – All on board”, primo premio categoria istituti tecnici all’istituto “Archimede” di Cammarata, indirizzo articolazione elettrotecnica. Tutor interni: Pasqualino Biundo, Carla Di Grigoli, Calogero Buttafuoco.

Ore 11,15: Intervento su “Competenze digitali: guida verso un uso consapevole”. Digital promoter PID: Fabio Cimino.

Ore 11:30: consegna delle pergamene ai dirigenti scolastici

Michele Di Pasquali del liceo “Giudici Saetta e Livatino”, Annalisa Todaro del liceo “Odierna” e Giuseppina Gigliotta dell’istituto Archimede.

"L'iniziativa - sottolinea il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine - mira a dare evidenza alle esperienze di alternanza scuola-lavoro che risultano più efficaci nel segno della collaborazione tra studenti e imprese ospitanti, accrescendo la visibilità per le imprese e per gli enti coinvolti che dedicano tempo e risorse a tali attività in modo da diffondere i risultati dei percorsi di alternanza realizzati attraverso la narrazione anche con tecniche comunicative multimediali e social. L'obiettivo è quello di promuovere la costruzione di reti territoriali per fare conoscere meglio le opportunità legate a questi percorsi e dare visibilità al ruolo e agli strumenti messi a disposizione dalla Camera di commercio".