“Da 2500 anni contro la violenza”: cerimonia di premiazione del concorso Damarete

Sabato 21 maggio alle 9,30, nell’auditorium dell’istituto Nicolò Gallo di Agrigento, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso Damarete sul tema “Da 2500 anni contro la violenza”, promosso dal centro antiviolenza “Telefono aiuto” e destinato a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Agrigento e Caltanissetta.

Prevista, tra l’altro, la consegna di un riconoscimento speciale alla memoria della professoressa Maria De Castro Patti che sarà assegnato alla professoressa Salvina Cottone dell’istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi” per la sensibilità e la delicatezza dimostrata in questi anni nel trasmettere la cultura della non violenza, portando ad una sana consapevolezza dei valori dell’uguaglianza e del rispetto della donna.

Al dirigente scolastico Graziella Fazzi dello stesso istituto è stato già assegnato il riconoscimento speciale alla memoria di Giannunzio Gatto per il prezioso contributo dato in questi anni alla diffusione della cultura della non violenza, indirizzando gli alunni verso i valori etici del rispetto e dell'amore, condividendo quella che è la mission del centro antiviolenza “Telefono aiuto”.