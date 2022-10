Oceanomare, si recupera il concerto del giovedì annullato per il maltempo: sul palco la “Yasmin Brother Band”

Avrebbe dovuto svolgersi giovedì scorso ma è saltato per il nubifragio che ha colpito la città di Agrigento. A distanza di una settimana, giovedì 20 ottobre, viene recuperato il concerto della “Yasmin Brother Band” ad Oceanomare. Riparte così il consueto appuntamento con la musica dal vivo per la rassegna “Giovelive”, promossa da Agrisound, sulla sesta spiaggia di San Leone.

“Yasmin Brother” è il connubio perfetto tra musica e divertimento, una vera party che alterna momenti di musica coinvolgente a veri e propri sketch d'intrattenimento Nati per le vie di Marsala, questo ensemble vanta più di 200 concerti ogni anno in tutta la provincia, la Sicilia occidentale e il Sud Italia.

I suoi componenti sono il cantante marsalese Alessio Rais, componente della famosa street band "Ottoni Animati"; il tastierista Giuseppe Morfino di origini valdericine, in forza al conservatorio di Ferrara e turnista del cantautore Lorenzo Kruger; il chitarrista Francesco Di Giovanni, giovane e affermato musicista marsalese ed elemento fondamentale della "Brass Jazz Orchestra" di Palermo ed infine il batterista Mario Zingale, pilastro del conservatorio “Scontrino” di Trapani, che vanta innumerevoli collaborazioni in abito jazzistico ed elemento di progetti musicali emergenti come "AD1” e “Warco".

L’ingresso è libero.