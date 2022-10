Oceanomare, riecco il concerto del giovedì: sul palco la “Yasmin Brother Band”

Nati per far divertire, ballare, cantare. Ma anche sognare: si definisce così la “Yasmin Brother Band” che sarà sul palco di Oceanomare, sulla sesta spiaggia di San Leone, giovedì 13 ottobre alle 23 per il consueto appuntamento settimanale con la musica dal vivo promosso da Agrisound.

“Yasmin Brother” è il connubio perfetto tra musica e divertimento, una vera party che alterna momenti di musica coinvolgente a veri e propri sketch d'intrattenimento

Nati per le via di Marsala, questo ensemble vanta più di 200 concerti l'anno in tutta la provincia, la Sicilia occidentale e il Sud Italia presente nelle varie piattaforme online, tra cui matrimonio.com che li vede in vetta alle classifiche delle recensioni maggiormente positive.

I suoi componenti portanti sono, il noto cantante marsalese Alessio Rais, componente della famosa street band "Ottoni Animati"; il tastierista Giuseppe Morfino di origini valdericine in forza al conservatorio di Ferrara e turnista del cantautore Lorenzo Kruger; il chitarrista Francesco Di Giovanni, giovane e affermato musicista marsalese ed elemento fondamentale della famosa orchestra "Brass Jazz Orchestra" di Palermo dell'Isola degli artisti ed infine il batterista Mario Zingale, pilastro del conservatorio “Scontrino” di Trapani, che vanta innumerevoli collaborazioni in abito jazzistico ed elemento di progetti musicali emergenti come "AD1 e Warco".

L’ingresso è libero.