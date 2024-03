Otto marzo con i “Venerdì jazz al Palacongressi”: c’è il concerto di Nicola Caminiti

Il “Nicola Caminiti Quartet” sarà protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna musicale “I venerdì jazz al Palacongressi, l’8 marzo alle 19,30.

Sul palco Nicola Caminiti al sax, Carmelo Venuto al contrabbasso, Emanuele Primavera alla batteria e Rosario Di Leo al pianoforte.

Il loro progetto musicale si chiama "New Standard". Nicola Caminiti, sassofonista, compositore, arrangiatore ed educatore italiano di base a New York, è stato nominato ai Latin Grammy ed è vincitore della “Herb Alpert Ascap Jazz Composer Competition 2023”. E’ considerato una delle figure musicali di spicco della sua generazione per i suoi concetti moderni e intensamente creativi basati sull'interplay e sulla padronanza ritmica, pur abbracciando un senso di tradizione musicale. Si è esibito in vari festival e club jazz internazionali.

Elogiato come “un nome da tenere d’occhio" da “All About Jazz”, Caminiti è considerato una delle figure musicali di spicco della sua generazione per i suoi concetti moderni e intensamente creativi.

Si è esibito in vari festival e club jazz internazionali come Blue Note, Birdland, The Jazz Gallery, Dizzy's Club Coca-Cola at Lincoln Center, Jalc a Times Square, Black Cat a San Francisco, Bunkamura Orchard Hall a Shibuya (Tokyo), Giappone, Club Evans in Corea del Sud, Umbria Jazz, Venezia Jazz, Vicenza Jazz in Italia, Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles, Malta Jazz Festival, Eivissa Jazz e Jimmy Glass per citarne alcuni.

Ha condiviso il palco e registrato con musicisti di fama mondiale come Pedrito Martinez (Acertijos - nominato ai Latin Grammy nel 2021), Arturo O'Farrill & AfroLatin Jazz Orchestra, Makoto Ozone, Dayna Stephens, Rotem Sivan, Chris Tordini, Harish Raghavan, Charles Altura, Gilad Hekselman, Jongkuk Kim, Morgan Guerin, Lex Korten, Chris Fishman, Jeremy Corren, Ben Tiberio e molti altri.

Ingresso gratuito. Direzione artistica di Carmelo Salemi.