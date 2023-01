Omaggio a Franco Battiato: concerto dedicato al maestro con il “Guarnieri Ensemble”

Il 14 gennaio il teatro comunale L’idea a Sambuca di Sicilia, su iniziativa dell’associazione “Art Evolution”, ospiterà un concerto-tributo a Franco Battiato con il “Guarnieri Ensemble”.

Lo spettacolo inizierà alle 20,30. “Un doveroso tributo al maestro - dice l’organizzatore Giuseppe Guarnieri - anche se non amava essere definito tale. Celebreremo la vita, le opere, la musica, l’arte e il pensiero di un protagonista assoluto della musica italiana di tutti i tempi. Proporremo un viaggio a ritroso nel tempo, un percorso musicale e narrativo che fa vibrare l’essenza artistica unica e inconfondibile di Franco Battiato. Già nel 2016, infatti, una prima versione prese vita per poi crescere di volta in volta sia musicalmente che stilisticamente, fino ad arrivare a quello che oggi vediamo in scena sul palco”.

Oltre a Giuseppe Guarnieri, pianista che ha curato anche orchestrazione e arrangiamenti, sul palco ci saranno anche l’attore e musicista Alessandro Romano (chitarra e voce), Nadia Tidona (violino solista), e l’attore e narratore Giovanni Peligra.