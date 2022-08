Concerto-tributo ai Coldplay: ad Oceanomare tornano gli “Speed of Sound”

Indirizzo non disponibile

Come accade ormai da diversi anni nel mese di agosto, OceanoMare ospita uno degli appuntamenti dal vivo più amati dal suo pubblico: il concerto degli “Speed of Sound”, la tribute band dei Coldplay.

La rassegna di musica live promossa da AgriSound ripresenta così sul palco un gruppo che arriva da Catania e che si appresta a festeggiare i primi 10 anni di attività. L'obiettivo di questi musicisti è rilanciare lo stile alternative/indie rock britannico riproponendo fedelmente tutti i brani più significativi dei Coldplay. La spasmodica ricerca dei particolari musicali e scenografici che contraddistinguono i Coldplay, il carisma e la voce, l'accuratezza dei suoni, sono la caratteristica della tribute band che porta in giro per la Sicilia (e non solo) il sound della storica band inglese. A seguire, dj set con Andrea Cassaro.

Ingresso libero. OceanoMare si trova sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune.