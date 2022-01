Musica etnica, il musicista Riky Ragusa prepara il suo concerto per l’equinozio di primavera: si può già prenotare

Il suo strumento prediletto, la sua cifra stilista, è il sitar indiano: l'anima di un progetto dalle sonorità etniche capace d' incantare ogni genere di pubblico. Il musicista raffadalese Riky Ragusa sta mettendo a punto un concerto in programma il prossimo 20 marzo alle 16 per l'equinozio di primavera. Si svolgerà al teatro all'aperto "Don Michè" tra Raffadali e Siculiana, sulla strada provinciale 17. Un appuntamento che si preannuncia suggestivo, ricco di fascino soprattutto per il luogo in cui viene collocato: un'arena open air che esalta il paesaggio e rende uniche le note suonate con il sitar.

È già possibile prenotare scrivendo un messaggio whatsapp al 331 5939915. Ingresso con mascherina FFP2 e green pass nel rispetto delle normative anti-Covid. L'evento è a cura dell'associazione "Doppia Erre - Musica e produzioni"