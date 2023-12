Teatro della Posta Vecchia, concerto di Seby Burgio: un viaggio nel repertorio dei classici del jazz

Seby Burgio presenta il suo nuovo progetto in piano solo intitolato “Pictures”. Il suo concerto è in programma giovedì 28 dicembre alle 18,30 al teatro della Posta Vecchia di Agrigento nella salita Giambertoni di via Atenea.

Un viaggio attraverso la musica inedita composta dal pianista e l’interpretazione di composizioni tratte dal repertorio dei classici del jazz con l’obiettivo di raccontare al pubblico attraverso la musica, l’esperienza e le storie vissute in ormai quasi 15 anni di carriera musicale.

Classe 1989, Seby Burgio oggi è uno dei pianisti più richiesti nel panorama musicale italiano.

Figura come pianista e tastierista in diverse trasmissioni televisive dove ha collaborato con Arisa, Diodato, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Albano, Biagio Antonacci, Jovanotti, Mahmood, Renato Zero, Francesco De Gregori, Emma, Tosca e molti altri. Ha all'attivo più di 50 incisioni discografiche. All'attività concertistica in Italia e all'estero (Brasile, Francia, Giappone, Germania) affianca l'attività di insegnante, arrangiatore, produttore e compositore nel suo studio di Roma.

Ingresso 10 euro. gli under 18 e gli over 65 pagano 8 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0922 26737 e al 368 175996.