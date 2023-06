“Sicilia Jazz Festival” a Sciacca: c’è il concerto gratuito di Daria Biancardi

Martedì 27 giugno alle 21 a Sciacca, nell’atrio del palazzo comunale, ci sarà il concerto ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti) di Daria Biancardi intitolato “Roots - Acoustic Soul”. Si tratta di una talla del “Sicilia Jazz Festival on tour”.

Palermitana, ha tra l’altro partecipato all’edizione 2014 del talent show “The Voice” su Rai Due facendosi subito notare da pubblico e giudici con la sua voce “black”. Nel 1998, appena ventenne e con poca esperienza sulle spalle (ha iniziato a cantare a diciotto, nel progetto gospel palermitano "Palermo Spiritual Ensemble"), si era trasferita in New Jersey collaborando con Joseph Jefferson, produttore degli Spinners. Nel 2001, dopo un provino all’Apollo Theatre di Harlem, le offrirono un contratto importante che le diede l’opportunità di farsi conoscere nell’ambiente musicale newyorkese. Poi il ritorno in Italia per dedicarsi alla famiglia ma senza tralasciare la sua vena artistica.

Nel 2020 ha vinto la puntata speciale di “All Togheter Now”, il talent musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Daria si è aggiudicata il titolo di “campionessa dei migliori” nella ”Supersfida” contro Veronica Liberati vincendo il premio da 50.000 euro. Oggi vive e lavora a Palermo.