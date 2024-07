Il giovedì live di Oceanomare: concerto di Samuel Pietrasanta

Sarà Samuel Pietrasanta il protagonista del consueto concerto del giovedì sera ad Oceanomare, sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune a San Leone. Dalle 23 in poi, giovedì 18 luglio, l’esibizione di uno degli artisti più amati del panorama musicale siciliano nel suggestivo palco a pochi passi dalla riva.

La chitarra è simbolo della sua adolescenza e lo strumento che poi si è portato con sé anche per la sua maturità artistica. Da giovanissimo cantava tante canzoni di De André, di Nek, dei Lunapop. A 16 Samuel lasciò Catania per andare a Milano. Poi il ritorno in Sicilia per fare l’artista di strada. Nel giro di pochi mesi, in una città dove la gente è abituata a identificare il musicista di strada con il fisarmonicista, Samuel conosce gente e si fa conoscere. Ed è così che arrivano le prime opportunità di esibirsi nei locali. Oggi ormai non si ferma più: è un concerto dopo l’altro. Nel 2016 ha anche partecipato al talent “The Voice of Italy”.

Il concerto di Oceanomare è come sempre organizzato e promosso da AgriSound.