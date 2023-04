Francesco Sarcina e Le Vibrazioni “innamorati” dell’Agrigentino: tornano in concerto per la festa del primo maggio

Indirizzo non disponibile

Dopo l’esibizione per la domenica di Pasqua a Grotte, Le Vibrazioni, la band guidata da Francesco Sarcina che ha duettato con i Modà all’ultima edizione del festival di Sanremo, sarà a Raffadali per il tradizionale “Concertone del primo maggio” in piazza Progresso.

La città di Raffadali è stata da sempre legata a questa ricorrenza celebrando la festa dei lavoratori con una giornata che unisce intrattenimento e sensibilizzazione. Non solo musica ma anche cortei e parate con le bandiere unite dei sindacati.

Le Vibrazioni è un progetto musicale nato nel 1999 a Milano. Oltre 20 anni di carriera dunque per la band che ha sempre avuto come leader Francesco Sarcina. Il cantante e chitarrista, tra l’altro, è l’ex marito dell’influencer empedoclina ed ex concorrente del Grande Fratello vip Clizia Incorvaia.

Quattro album e tantissimi singoli di successo fino ad uno stop deciso nel 2012 quando i componenti del gruppo dichiararono l’allontanamento dalle scene “a tempo indeterminato”. Poi il ritorno nel giugno del 2017 e 3 partecipazioni in gara al Festival di Sanremo in cui erano già stati nel 2005. Sono risaliti sul palco dell’Ariston nel 2018 con il brano “Così sbagliato”, nel 2020 con “Dov’è” arrivando al quarto posto nella classifica finale ed infine nel 2022 con “Tantissimo”.

Quest’anno, sempre a Sanremo durante la serata delle cover, si sono uniti ai Modà (che saranno ad Agrigento il 3 e 6 giugno prossimi al teatro Valle dei templi) per cantare “Vieni da me”, il brano in assoluto più famoso, inciso nel 2003, che lega il nome de Le Vibrazioni alla loro riconoscibilità popolare. Come sempre il concerto del primo maggio a Raffadali, organizzato da Comune e Pro Loco, sarà ad ingresso gratuito.