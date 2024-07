Torna la musica dal vivo al Belvedere Kainon: il duo Platania-Pagano ai piedi del faro

Ricominciano le serate di musica dal vivo al Belvedere Kainon, al faro di Capo Rossello di Realmonte. Al calar del sole, giovedì 11 alle 20,15, la performance di Daniela Platania alla voce e Rodolfo Pagano al piano. Il duo propone un vasto repertorio internazionale attingendo agli standard, al pop e alla musica italiana di ieri e di oggi, con arrangiamenti jazz e atmosfera raffinata.

“Dal promontorio - dicono i promotori dell’iniziativa - potrete sorseggiare un drink o gustare una frittura di pesce comodamente seduti, ammirando la Scala dei turchi e uno dei più bei tramonti di Sicilia, sul mare della dorata spiaggia delle Pergole, ai piedi della torre saracena di Monterosso. Vi troverete immersi in un bosco di pini ed eucalipti dove crescono piante spontanee ed arbusti tipici della macchia mediterranea: dal lentisco alla palma nana, dall'olivastro al mirto, dall'euforbia al cappero. Un luogo perfetto per godervi dei momenti di relax e di pace, lontano dalle spiagge affollate. Un luogo in cui si trova il caratteristico faro di Capo Rossello che è praticamente possibile toccare con mano, ma soprattutto una delle location scelte dalla produzione di “Makari” per l’episodio “Il delitto di Kolymbethra” che ha avviato la seconda stagione della serie tv con Claudio Gioè, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, che racconta le avventure di Lamanna e Piccionello”.

Il Belvedere Kainon sarà aperto al pubblico già dalle 18,30. Ingresso libero.