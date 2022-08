Dopo 50 anni tornano ad Agrigento: ecco il concerto degli “Osanna”, i padri del rock progressivo italiano

Esclusivo appuntamento che chiude la rassegna “Arcosoli Jazz” giovedì 11 agosto alle 21 al tempio di Giunone. Sul palco ci sarà la leggendaria band partenopea “Osanna”, letteralmente venerata all’estero, soprattutto in Giappone, che ha di fatto lanciato il rock progressivo italiano agli inizi degli anni Settanta. E proprio nel 1972 si esibirono ad Agrigento. Tornano nella città dei templi, dunque, mezzo secolo dopo, con il leader Lino Vairetti (classe 1949) in forma smagliante e con degli elementi tutti nuovi. Ma il loro “suono” inconfondibile rimane intatto. Il concerto, infatti, ripercorre tutta la loro carriera a partire dal primo album, “L’uomo”, uscito nel 1971, fino a “Il diedro del Mediterraneo” del 2021 che ha segnato i 50 anni di attività della band.

La peculiarità degli “Osanna” è anche il modo di presentarsi sul palco, con un trucco molto particolare e vistoso sui volti dei musicisti e con costumi all’avanguardia. Talmente “avanti” da farci capire come già mezzo secolo fa c’erano degli artisti che sperimentavano tutto questo e che personaggi contemporanei come Achille Lauro, in realtà, stanno facendo cose che già altri facevano ben 10 lustri fa.

E degli “Osanna” si innamorò il regista Quentin Tarantino - da sempre affascinato dal cinema noir italiano e da tutti quei sottogeneri che il mondo in celluloide sfornò proprio negli anni Settanta - grazie al film “Milano calibro 9” (1972) di Fernando Di Leo.

Il gruppo, nell’agosto del 2021, ha celebrato e festeggiato i 50 anni di attività dalla pubblicazione del primo LP “L’uomo” - uscito esattamente il 10 agosto del 1971 - con tre pubblicazioni parallele: un nuovo album dal titolo “Osanna50 - Il Diedro del Mediterraneo”, pubblicato in vinile e in cd con il dvd “Osannaples” allegato; un libro intitolato “L’Uomo. Sulle note di un veliero”, scritto da Franco Vassia; un film-documentario, intitolato “Osannaples”, scritto e diretto da M. Deborah Farina che, parallelamente alle pubblicazioni editoriali, è stato già proiettato in anteprima in streaming il 25 febbraio 2021 – con notevole successo di critica e di pubblico - nella settima edizione del “Seeyousound International Film Music Festival” di Torino e al “Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival” fino al Laceno d’oro.

Biglietti disponibili in via Platone (telefono 0922 25019).