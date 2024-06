Vito De Canzio con i Three under cover: ad Oceanomare concerto e partita dell’Italia su maxi schermo

Giovedì 20 giugno doppio appuntamento con la musica dal vivo e con gli Europei di calcio ad Oceanomare, sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune. Dopo l’aperitivo al tramonto in riva al mare, tutti a tifare Italia con la partita su maxi schermo, dalle 21, che vedrà gli azzurri di Spalletti impegnati nella seconda partita del girone eliminatorio di fronte ad una temibilissima Spagna.

Alle 23 circa, poco dopo la partita, il concerto di Vito De Canzio con i Three under cover. “The voice of Palermo” canterà brani in chiave acustica di Tom Jones, Eric Clapton, Ray Charles, James Brown, Tracy Chapman e tanti altri. E in mezzo, tra una canzone e l’altra, l’artista non mancherà di rapportarsi col pubblico, raccontando della sua carriera artistica ricca di avventure e aneddoti. Ingresso libero.