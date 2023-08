Notte di San Lorenzo: musica dal vivo con i “Direzione Sud” nella nuova location di Villa Mima

Esclusivo concerto, per la notte di San Lorenzo del 10 agosto, in una location nuovissima e recentemente inaugurata. Si tratta di Villa Mima, la struttura che sorge su una posizione panoramica in contrada Mosella, proprio sopra la rotonda del bivio della Crocca.

Dalle 21 in poi, cena e musica dal vivo guardando il cielo per scorgere, come da tradizione, le stelle cadenti quando il firmamento è più limpido che mai in questa notte davvero speciale.

Sul palco ci sarà la band “Direzione Sud” per proporre un vasto repertorio che rende omaggio alla musica italiana, con i successi intramontabili dei grandi cantautori e delle band di oggi e di ieri che hanno emozionato intere generazioni.