Spazio Temenos, concerto di musica etnica da ascoltare distesi per terra: la musica sperimentale per curare l’anima

Nell’ex chiesa di San Pietro in via Pirandello ad Agrigento (Spazio Temenos) il 29 gennaio alle 18 gli amanti della musica alternativa potranno sperimentare un viaggio sonoro che promette di “curare l’anima” fra sonorità etniche meditative, attraverso strumenti come il sitar indiano, il didgeridoo, le campane tibetane, gli strumenti artigianali, tamburi africani, basso e tanto altro ancora.

I musicisti impegnati in questa esibizione, chiamata “Experimental Frequency”, sono Amedeo Maniglia (didgeridoo), Vito Gervasi (basso e chitarra), Riky Ragusa (pistar e micro sax) e Adriano Carnabuci (percussioni e campane). E’ necessario prenotare entro il 28 gennaio inviando un messaggio Whatsapp al 388 3491058.

“Sarà un evento - spiegano i musicisti - dove ognuno potrà comodamente sedersi o sdraiarsi e per questo è richiesto che ogni partecipante deve provvedere a portare tappetino, cuscino o coperta per potersi godere la serata.