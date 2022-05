Musica lirica per il Santo Patrono, concerto di Pappalardo e Maccari al teatro “Re”

l soprano e pianista Luisa Pappalardo e il baritono Alessandro Maccari, in occasione dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, si esibiranno sabato 7 maggio alle 19 al teatro “Re” di Licata.

Un concerto di musica lirica con un repertorio di alto profilo - dice l’assessore allo sport, turismo e spettacolo Tony Cosentino - che comprende le opere più importanti di Verdi, Beethoven, Shumann, Isaac Albèniz, Ernesto de Curtis e Francesco Paolo Tosti.

Il soprano Luisa Pappalardo si è diplomata con il massimo dei voti in canto al Conservatorio di Musica di Messina ed è stata premiata, nel 1986, al Quirinale, dal presidente Francesco Cossiga, come la più giovane diplomata incCanto con il massimo dei voti e la lode nell’Anno europeo della musica (1985). Successivamente ha conseguito il diploma in Pianoforte e in Canto (ramo didattico) nei conservatori di Reggio Calabria e Mantova. Ha condotto studi di perfezionamento con importanti maestri, tra cui Franco Corelli, e ha vinto numerosi concorsi lirici e pianistici tra cui il Concorso Internazionale “Corale Verdi” al Teatro Regio di Parma. Oltre a svolgere attività concertistica in Italia e all’estero, Luisa Pappalardo è docente di canto al conservatorio di musica “A. Corelli” di Messina. È stata direttore del coro dell'Università Kore di Enna. Attualmente è maestro preparatore e direttore del coro lirico/sinfonico “Città di Enna”.

Il baritono Alessandro Maccari ha iniziato gli studi musicali al conservatorio “G. Verdi” di Milano. Si è perfezionato vocalmente con il maestro Franco Corelli e con il maestro italo-argentino Luis Baragiola, con il quale ha preparato il suo repertorio operistico. Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica in Italia ed all’estero, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e di critica soprattutto nei ruoli verdiani.

L’ingresso è gratuito.