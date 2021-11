I "Cammurria" tornano dal vivo in versione "Big Family": concerto ad OceanoMare

Tornano i Cammurria ad Oceanomare, sulla sesta spiaggia di San Leone, per una “Reunion” che vede la band in formato “Big family”.

Appuntamento giovedì 25 novembre alle 23 per rivedere dal vivo l’ensemble che dal settembre 2011 annovera otto elementi: Paolo Festalunga in arte Brucio alla voce, Alfonso Di Betta al trombone, Salvatore Festalunga alla tromba, Alfonso Mallia alle chitarre, Calogero Gelo al basso, Giuseppe Ingravidi alla batteria e Alfonso Maniglia in arte Alf Daren alle percussioni e sequencer. I “Cabburria” negli anni si sono esibiti in palcoscenici importanti come l’AfroBar di Catania, l’Azzurro Fest di Sciacca e il Festival Contro a Castagnole delle Lanze in provincia di Asti. Il loro sound regala agli spettatori una musicalità solare, coinvolgente, briosa e piena di groove. Vengono proposti brani inediti e numerose hit della musica italiana ed internazionale in chiave ska, reggae, rap, salsa, samba e latin.

Evento promosso da AgriSound.

L’ingresso ad OceanoMare è contingentato nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid, con prenotazione obbligatoria del tavolo e Green Pass.