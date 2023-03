Altro concerto d’estate al teatro Valle dei templi: Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo”

Per lui è un ritorno a casa: per la quarta volta si esibirà nella Valle dei templi. Altro appuntamento, dopo il concerto dei Modà, che si inserisce nel cartellone dei concerti estivi al teatro Valle dei templi. Il 24 agosto ci sarà Massimo Ranieri per una tappa del tour “Tutti i sogni ancora in volo”, il nuovissimo spettacolo che farà il giro d’Italia. Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, è uno show tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.

Anche questa volta, dopo il fortunatissimo “Sogno e son desto” che vanta oltre 800 repliche, ci sarà un Massimo Ranieri al cento per cento che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio.

Brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra cui Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi: canzoni che fanno parte del suo nuovo album che ha lo stesso titolo dello spettacolo. Ma anche il meglio del suo repertorio di grandi successi, da "Rose rosse" a "Perdere l'amore" (canzone ormai celeberrima che vinse al Festival di Sanremo nel 1988).

Biglietti disponibili su www.ticketone.it.