Mario Venuti in concerto al teatro Pirandello: “Regalo di Natale” per chi ama il cantautore siciliano

E’ un vero e proprio “Regalo di Natale” il concerto di Mario Venuti in programma sabato 23 dicembre alle 21 al teatro Pirandello di Agrigento. Il cantautore siciliano, nato a Siracusa nel 1963 ed ex leader dello storico gruppo dei “Denovo” negli anni Ottanta, dopo aver pubblicato il singolo inedito ”Napoli – Bahia”, ha intrapreso una nuova avventura live che lo ha portato in giro per l’Italia durante tutto il 2023.

“Nuovo tour - aveva scritto sui social - supportato dal mio più grande fan” facendo riferimento a Rubio, il cane golden retriever che segue l’artista come un’ombra.

Gli ultimi lavori discografici di Mario Venuti risalgono al 2017 con l’album “Motore di vita” - scritto a quattro mani con il suo alter ego Kaballà - che conteneva la bellissima canzone “Caduto dalle stelle” e poi nel 2019 con “Soyuz 10” in cui Venuti parla di amore, rapporti e smartphone detox. Nel 2021 è escito “Tropitalia”, album di cover in cui l’artista si diverte ad interpretare 11 brani che dagli anni Trenta ai Duemila hanno segnato a loro modo la musica italiana.

I biglietti per assistere al concerto costano dai 23 ai 28 euro (più 2 euro di prevendita) in base al posto prescelto.