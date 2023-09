Festa di San Vincenzo ad Aragona, c’è il concerto di Mario Venuti

Aragona, il 9 e il 10 settembre, ospiterà i festeggiamenti in onore di San Vincenzo organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con gli “Amici Ragunisi” e con l’amministrazione comunale. L’evento di punta sarà il concerto di Mario Venuti in programma domenica 10 alle 21 in piazza Aldo Moro. Il cantautore siracusano (che cominciò con la band “Denovo” negli anni Ottanta) proporrà il meglio del suo repertorio con le canzoni che hanno segnato gli oltre 30 anni di carriera da solista. Tra queste figurano “Mai come ieri” (cantata con Carmen Consoli), “Veramente”, “Crudele”, “Fortuna”, “Bisogna metterci la faccia”, “Caduto dalle stelle”. Il suo ultimo album, pubblicato nel 2021, è una raccolta di cover intitolata “Tropitalia”.

Il programma prevede anche, sabato 9 settembre alle 17,30, una passeggiata storica dedicata ai luoghi che ispirarono le più famose novelle di Luigi Pirandello. Alle 20,30, in via Roma, la tradizionale sagra della salsiccia, divenuta ormai un’eccellenza del territorio.