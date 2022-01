Primo concerto del 2022 ad OceanoMare: c'è la "Marilù Band" tra twist e rhythm and blues

Appuntamento per l’Epifania, il 6 gennaio dalle 22,30 in poi, con il primo concerto del 2022 ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia di San Leone.

Protagonista il trio “Marilù” con Marco Gioè, Andrea Amico e Giuseppe Marino.

Il loro primo disco s’intitola "E' soltanto un Twist”. Dopo tantissimi concerti in giro per l’Italia e anche in vari club oltreoceano passando per Londra e Parigi, sono apparsi su Canale 5, dove hanno cantato il singolo "Cenerentola" in prima serata davanti a oltre dieci milioni di telespettatori. Sono entrati nella classifica del circuito Radio Indipendente Italiana promossa dal MEI mentre Groupon ha scelto uno dei loro successi come colonna sonora per uno spot pubblicitario. Inoltre “Summer Jamboree” ha scelto la canzone "I ragazzi fifties" come jingle ufficiale per l'edizione 2013 del festival.

I “Marilù” suonano twist e doo-wop, rhythm 'n' blues co una spruzzata di musica da surf. Il sound parte dal blues e diventa rock 'n' roll con tutti quei tipici elementi della prima musica country.

Gli altri due album pubblicati sono "Cinderella Rock" e “Buddy Holly”.

L’evento è promosso da AgriSound.

Ingresso contingentato e consentito solo ai possessori di Green pass rafforzato. Obbligo di stare seduti al tavolo con il necessario distanziamento.