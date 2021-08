Rassegna "Lunedindie" ad OceanoMare, è la volta del cantautore palermitano Manuel Bellone

Manuel Bellone in acustico per il secondo appuntamento, ad OceanoMare sulla sesta spiaggia di San Leone, della rassegna di musica alternativa "Lunedindie" promossa da AgriSound e Rocketta. Il concerto è in programma il 9 agosto dalle 23 in poi.

Songwriter indie-folk palermitano, negli ultimi anni Manuel Bellone ha suonato in tutta Europa presentando i suoi album "Light From The Grave" e "Split Pot" nelle maggiori capitali europee spostandosi in auto letteralmente da una punta all'altra del continente.

"In 365 giorni - dice Manuel - insieme ai ragazzi della band che mi accompagnano in questa folle avventura, abbiamo suonato in Italia, Francia, Inghilterra, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Belgio, Olanda e Polonia. Non vedo l’ora di ripartire”.

Dopo la sua prima uscita con l’EP “Lost Every Night Alone” nel 2013, influenzato da artisti quali Ryan Adams, Bob Dylan, Gram Parson, nel 2015 pubblica “Light From The Grave”, album che promuove in Italia in primis e che porta l'artista al suo primo vero Tour Europeo, partecipando anche a diversi festival come l'internazionale Live At Heart a Orebro (SWE), il Jazz&Blues Festival a Motala(SWE), Folkest Festival (IT), e molti altri.

Alla fine del 2016 l’uscita dell’EP live “You Need A Plan B To Stay Alive” celebra un anno e mezzo di tour ed anticipa il ritorno dell’artista in studio di registrazione con la pubblicazione di Split Pot.

“SplitPot è lo scrigno che racchiude quel che siamo stati nel corso degli ultimi dieci anni, tutto quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo lasciato. I posti che abbiamo visitato, per lungo o breve periodo, le persone incontrate. Un antologia delle canzoni scritte in quel periodo.”

Così Manuel e band commentano il loro nuovo album “SPLIT POT”, uscito contestualmente col tour Europeo Split Pot Tour 2017 e il successivo One Eye Open Tour 2018.

Come per “Exile on Main Street” dei Rolling Stones, le registrazioni hanno avuto luogo durante quello che si può considerare un vero e proprio ritiro musicale, nelle campagne siciliane, in una situazione completamente “Do It Yourself”.

Nel 2019 iniziano le registrazioni del nuovo disco che fanno spola tra Palermo, Milano e Verona, con la partecipazione di Gianlorenzo Mungiovino come produttore.

“Questo è un disco di svolta - svela Manuel - dove ho cercato di allontanarmi dalla mia confort zone e sperimentare nuove sonorità, senza stravolgere però la mia identità. Ho voluto uscire fuori dai canoni che mi ero in qualche modo involontariamente imposto.

L’uscita del disco è stata arrestata causa Covid, ma ciò non ha impedito la realizzazione e presentazione di un nuovo singolo “a case of an endless blue” disponibile dal 14 Ottobre 2020, totalmente indipendente dall’album".

L'uscita di questo "fuori programma" ha dato il via alla produzione di nuovi brani, di stampo sempre "Home Made", una raccolta di singoli che vedranno la luce prima dell'album.

Ingresso gratuito con prenotazione tavolo obbligatoria per le disposizioni anti-Covid.