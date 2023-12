Lello Analfino in concerto prima di Capodanno: live acustico in piazza

Prezzo non disponibile

A Sciacca una nuova tappa di “Io mi diverto (in) tour” di Lello Analfino: il leader dei Tinturia sarà in piazza Scandaliato sabato 30 dicembre alle 22,30. Un live dedicato non solo alle canzoni dell’ultimo album “Punto e a capo”, uscito nel 2022, ma a tutti i successi che hanno contraddistinto la sua lunghissima carriera cominciata alla fine degli anni Novanta.

Il nome del tour è legato ad uno dei singoli estratti dall’album lanciato l’estate scorsa. Analfino, per questo suo ultimo lavoro, si è avvalso della collaborazione, tra gli altri, di Mario Venuti.