Sambuca di Sicilia, concerto di Lello Analfino per la festa di Maria Santissima dell’Udienza

Nuova tappa di “Io mi diverto (in) tour” per Lello Analfino: il leader dei Tinturia sarà a Sambuca di Sicilia lunedì 22 maggio alle 21:30 circa per un concerto organizzato in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Udienza. Si svolgerà in piazza Della Vittoria e vedrà Lello protagonista di un live dedicato non solo alle canzoni dell’ultimo album “Punto e a capo”, uscito nel 2022, ma a tutti i successi che hanno contraddistinto la sua lunghissima carriera cominciata alla fine degli anni Novanta.

Il nome del tour è legato ad uno dei singoli estratti dall’album lanciato l’estate scorsa. Analfino, per questo suo ultimo lavoro, si è avvalso della collaborazione, tra gli altri, di Mario Venuti.

“Punto e a capo” è caratterizzato da sonorità decisamente moderne che danno una svolta alla cifra stilistica del cantautore siciliano: una testimonianza di come Analfino abbia sempre avuto l’intenzione d’intraprendere un percorso di ricerca e di continuo rinnovamento. E così racconta la voglia di aprirsi a nuovi orizzonti, per cambiare e conquistare il futuro usando il presente come punto di partenza.