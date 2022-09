Piazzale Giglia si riaccende con il concerto di Lello Analfino: nuovo disco e tanta voglia di rinnovarsi

L’estate 2022, quella del ritorno dei grandi eventi in presenza dopo la pandemia, è stata per Lello Analfino anche l’estate del ritorno sulla scena discografica con il nuovo singolo e un album ormai pronto. Il primo s’intitola “Mi fai stare bene”, il secondo “Punto e a capo”.

Lello non poteva non condividere tutto questo con il pubblico che lo ama di più, quello di casa propria, quello di Agrigento che potrà ascoltarlo dal vivo domenica 11 settembre a San Leone, dalle 21,30 in poi in piazzale Giglia, o “Piazzale Aster” come in molti preferiscono chiamare questo luogo.

Dai grandi successi degli anni Novanta fino al suo ultimo lavoro, caratterizzato da sonorità decisamente moderne: una testimonianza di come Analfino abbia sempre avuto l’intenzione d’intraprendere un percorso di ricerca e continuo rinnovamento. Lello Analfino racconta così la voglia di aprirsi a nuovi orizzonti, per cambiare e conquistare il futuro usando il presente come punto di partenza.

Del singolo “Mi fai stare bene” è già uscito il videoclip che vede la partecipazione di Simona Trupia e la regia di Fabio Florio con il montaggio di Antony Saldì.