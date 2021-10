Torna la musica dal vivo ad Oceanomare: concerto della band "La Variante"

Giovedì 21 ottobre nuovo appuntamento con la musica dal vivo ad OceanoMare, seppur con ingresso contingentato ed obbligo di sedersi al tavolo con prenotazione.

Dalle 23 in poi c'è il trio "La Variante" per una serata all’insegna dei mitici anni ‘70 di Stevie Wonder, Aretha Franklin e non solo, che viaggia lungo dei binari che portano a riascoltare brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Un’elegante "Special Gig" in acustico con piano, voce e percussioni in una location che si affaccia sul mare, sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune. L'evento è promosso da AgriSound.

Il trio acustico "La Variante" è composto da Francesca Garofalo (voce), Tony Lo Biondo (percussioni) e Vito Lo Galbo (piano).