Live on tour, Joe T Vannelli a Lampedusa: musica e speranza

Giovedì 10 settembre, Joe T Vannelli, il noto dJ e Producer di fama internazionale, sbarca a Lampedusa per una live DJ session che promette grandi emozioni. Vannelli porta la bellezza della musica in un contesto naturalistico e paesaggistico fatto di bellezza rara.

In perfetto stile one-man-show, poliedrico e geniale, dalla consolle Vannelli piloterà anche l’immancabile drone per regalare a coloro collegati in diretta Facebook viste aeree mozzafiato, ormai una cifra stilistica delle sue performance.

L’appuntamento di Lampedusa, realizzato grazie al supporto di Vincenzo D’Ancona e in collaborazione con il Comune di Lampedusa e Linosa, è un'altra importante tappa che l’artista aggiunge al suo tour, iniziato a Milano in pieno lockdown e poi portato in esterna in moltissimi siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, che di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 4 milioni di visualizzazioni.

Un DJ set quello di Lampedusa, di particolare valore simbolico, che siamo certi stupirà tutti coloro che saranno connessi online su Facebook.