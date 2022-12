Il rock and roll è di scena ad Oceanomare: concerto pre-natalizio con Marco J & The Jaywalkers

Concerto pre-natalizio giovedì 22 dicembre ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune, per il consueto appuntamento del giovedì dedicato alla musica dal vivo.

Alle 22,30, sul palco del locale recentemente rinnovato, ci saranno Marco J & The Jaywalkers: un trio carico di energia che promette di far ballare con il suo repertorio rock and roll che rievoca i concerti nei locali di New Orleans.

L’evento è promosso da AgriSound. OceanoMare, tra l’altro, ospiterà il 25 dicembre il ritorno della band “Speed of sound” per il tradizionale concerto di Natale: il tributo ai Coldplay. L’ingresso è gratuito.