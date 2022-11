Haiducii torna in Sicilia per una nuova tappa della sua tournée: sarà ospite al Metrò Discoteque

C’è grande attesa per il ritorno della celebre cantante Haiducii in Sicilia. L’artista di "Respira" e "Nara nara na na" regalerà tanto divertimento, allegria e spettacolo ai suoi sostenitori sulle note delle sue canzoni di successo e del sorprendente medley romeno, comprendente alcuni successi dei suoi connazionali, che sta facendo impazzire le piazze più importanti e i locali più popolari d'Italia.



Dopo essersi esibita diverse volte in terra sicula durante il suo tour 2022 estivo, la famosa e amata artista rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, tornerà ad esibirsi a Cammarata il 26 novembre al Metrò Discoteque.



Haiducii, ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004 e vincitrice di numerosi dischi d’oro, diamante e platino con la hit evergreen "Dragostea Din Tei". si scatenerà sul palco con nuovi live e nuove performance oltre al nuovo e sorprendente medley con le canzoni di successo di artisti romeni: Alexandra Stan (Mr. Saxobeat), Fly Project (Musica), Fly Project (Toka Toka), Inna (Hot Fly Like You Do It) ed Edward Maya (Stereo Love). Musica e molto altro ancora per cantare insieme una notte intera tra vecchi e nuovi ricordi nell’atmosfera unica dell’ultimo binario.



«La Sicilia profuma di Barocco – afferma Haiducii - e la sua è una cultura di agrumi unici al mondo. Ogni volta che torno per un concerto mi sento davvero fortunata a cantare per un popolo meraviglioso come quello siciliano. Vi aspetto a Cammarata, non mancate».