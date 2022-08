La regina dei “tormentoni” arriva a Sciacca: concerto di Giusy Ferreri con tutti i successi e un nuovo album

Indirizzo non disponibile

Non sarà un’esibizione “mordi e fuggi” in cui canterà solo i “tormentoni” estivi, ma un vero e proprio concerto che ripercorre quasi 15 anni di carriera. Giusy Ferreri sarà a Sciacca il 29 agosto per un concerto che rappresenta il prolungamento del cartellone degli eventi estivi diventando, alla fine, quello più atteso.

Si svolgerà in piazza Scandaliato alle 21 e sarà ad ingresso gratuito. Il Comune, per dare la possibilità a tutti di assistere al concerto senza pagare il biglietto, ha dovuto sborsare circa 30 mila euro per finanziare l’evento.

Sarà un’occasione per ascoltare tutto il meglio del suo repertorio: un excursus completo che parte dagli esordi con “Non ti scordar mai di me” fino a “Miele”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo. Ma ci saranno anche le nuove canzoni contenute nell’ultimo album “Cortometraggi” uscito proprio nel 2022.

Previsto anche uno scatenatissimo medley che contiene tutti i successi estivi come “Amore e Capoeira”, “Jumbo” e “Roma-Bangkok”.

Giusy Ferreri è infatti nel pieno del suo tour estivo che le ha permesso di tornare in piazze e teatri dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Ecco la scaletta del concerto con tutte le canzoni:

Causa effetto

Novembre

Momenti perfetti

Volevo te

Partiti adesso

L’amore mi perseguita

Il mare immenso

La forma del tuo cuore

La gigantessa

Rossi papaveri

Gli Oasis di una volta

Angoli di mare

Stai fermo lì

Piccoli dettagli

Noi brave ragazze

Miele

Federico Fellini

La scala

Roma-Bangkok / Amore e capoeira / Jambo

L’amore è un tiranno

Intolleranze inutili

Il mondo non lo sa più fare

Girotondo

Ti porto a cena con me

Non ti scordar mai di me

Cuore sparso.