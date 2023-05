Giusy Ferreri in concerto durante la festa di San Calogero: si esibirà in piazza Marconi

La nuova data appena comunicata dall’artista, che ha ufficializzato il tour estivo 2023, è proprio quella legata alla città dei templi: Giusy Ferreri terrà un concerto in piazza Marconi l’8 luglio, il sabato che precede la seconda domenica della festa di San Calogero. Si tratta dell’unica data siciliana che Giusy Ferreri ha previsto per la sua nuova stagione di concerti che la porterà in giro per l’Italia.

Classe 1979, originaria di Palermo, ha raggiunto la notorietà nel 2008 classificandosi seconda alla prima edizione italiana di X Factor. Poi il suo primo singolo di successo: “Non ti scordar mai di me”. Da quel momento è stata una continua ascesa. Ha partecipato 4 volte al Festival di Sanremo, nel 2011, 2014, 2017 e 2022 rispettivamente con “Il mare immenso”, “Ti porto a cena con me”, “Fa talmente male” e “Miele”.

Detiene 2 record molto importanti: è l’artista che è rimasta più a lungo al primo posto della classifica dei singoli italiani. Per ben 47 settimane è stata in vetta con “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, ”Roma-Bangkok”, ”Amore e capoeira” e ”Jambo”. Tale record era precedentemente detenuto da Madonna con 38 settimane. Ma non solo: è l'unica artista italiana, insieme a Baby K, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale grazie a “Roma-Bangkok”. Al 2022 risulta essere la terza cantante lanciata da un talent show italiano ad avere venduto più copie nel mondo, con circa 2.780.000 album e singoli dietro Alessandra Amoroso e Marco Mengoni, ma è stata la prima ad avere ottenuto certificazioni all'estero.

L’ultimo album s’intitola “Cortometraggi” ed è stato pubblicato il 18 febbraio del 2022.