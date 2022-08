Musica dal vivo ad OceanoMare. concerto dei "Frequenze Retrò" tra passato e futuro

La rassegna "GioveLive" di OceanoMare presenta il 31 agosto il concerto della band "Frequenze Retrò". Sulla sesta spiaggia di San Leone, dalle 22 in poi, la musica di questo gruppo che identifica il proprio sound come elemento al centro del legame ancestrale tra passato e futuro. I "Frequenze Retrò" hanno deciso, parafrasando Gaber, di mangiare un'idea per fare la loro rivoluzione. Affrontano ogni singola canzone come un compasso su foglio bianco mentre la novità è il colore.

«La nostra musica – spiegano i Frequenze Retrò - mescola stili differenti che si rifanno alla tradizione con una buona dose di stile contemporaneo». Evento promosso da AgriSound. Ingresso libero.