“Un’orchestra a 6 corde”, al teatro Pirandello il concerto di Francesco Buzzurro

Primo grande evento musicale del 2023 al teatro Pirandello: il 25 febbraio alle 20,30 c’è il concerto del chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro intitolato “Un’orchestra a 6 corde”. Un grande artista di fama internazionale, definito dal maestro Ennio Morricone “tra i più grandi chitarristi al mondo perché, con il suo essere poliedrico, rende fruibile a tutti ogni genere musicale, anche quello colto”.

“Per me - dice Buzzurro - è un’emozione fortissima esibirmi di fronte ad un pubblico di miei concittadini: è una bella sensazione che attraversa tutta l’esecuzione del concerto. Il mio spettacolo sarà, come spesso accade, una sequenza di generi musicali con i brani che amo di più: sto parlando del tango argentino, della musica brasiliana, delle grandi colonne sonore di film, del jazz.

Ma sono anche le tradizioni popolari e culturali a caratterizzare il mio stile. Ecco perché il legame con Agrigento è fortissimo: ricordo le mie prime esperienze durante la Sagra del Mandorlo in fiore, con il gruppo Val d’Akragas, che mi diedero la possibilità di confrontarmi con musicisti che arrivavano da ogni latitudine e di acquisire tecniche molto particolari, per esempio quelle che arrivavano dall’universo latino-americano. Tutto questo si è fuso con la mia curiosità verso il jazz, l’improvvisazione e la rivisitazione di brani a modo mio in versione “one man band”. Per questo mi piace intitolare il concerto ‘Un’orchestra a 6 corde’. Ho elaborato questo titolo perché le persone che vengono a complimentarsi al termine dello spettacolo mi dicono che, quando suono, riescono a sentire più strumenti”.

I biglietti (15 euro) sono già disponibili on line sul sito della Fondazione Teatro Pirandello.